El programa del Cristo del año 1907 y el de ahora

El paso de los siglos hizo que se perdieran palabras con los años. Antes, en 1.907 eran la Fiestas del Santísmo Cristo del Consuelo; en castellano. Ahora son solo las Festas do Cristo; en gallego. En 1907 había la monarquía de Alfonso XII, ahora hay la de Felipe VII. Sin embargo, el número de actividades festivas es mucho mayor ahora que antes, cuando había baile en la fiesta campestre.

Fichas gratis para los niños saharauis

Los dueños de las atracciones de las Fiestas del Cristo decidieron regalar unos buenos puñados de fichas a los niños del pueblo sharaui que están pasando el verano en Cangas. Fue un gesto muy valorado por el gobierno local, que anunció su intención de agradecerlo a través de las redes sociales que tiene el Concello. Y este año las fichas son casi monedas de oro. Algunas valen 5 euros.

Con lluvia son menos fiestas

Con este otoño adelantado, esta lluvia que toma posiciones de cara al invierno, aún en los pastos sagrados, las fiestas son menos fiestas. Somos conscientes de que a partir del lunes del Cristo, la tendencia es a la baja, por múltiples razones, y, aún quedando el Festival «Así canta Cangas» la gente se atrinchera en su casa, pensando que fue un sueño de verano esas vacaciones a las que Alberto Núñez Feijóo sobrevalora. Llevamos apenas unos días con lluvia y ya echamos de menos el calor, que está previsto que regrese próximamente. Para que no se nos haga tan largo el invierno