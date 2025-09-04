La pavimentación del parking del pabellón ampliará a 45 las plazas

El Concello de Bueu ha comenzado las obras de repavimentación de la calle Staffan Mörling y del aparcamiento del pabellón Pablo Herbello, que permitirán ampliar hasta 45 el número de plazas, incluyendo tres para personas con discapacidad. El regidor buenense, Félix Juncal, visitó ayer la zona acompañado por los concejales de Mantenimiento de Viales y Centros Educativos, Celso Dopazo; de Patrimonio, Alberto Moital; y de Cultura, Carmen García. Y allí anunció que los trabajos estarán finalizados antes del fin de semana, por lo que estarán listos de cara al inicio del curso escolar el próximo lunes.

La única actuación que quedaría pendiente sería la del pintado, que se dejaría para más adelante. La actuación supone repavimentar una superficie de 2.777 metros cuadrados, de los que 1.235 corresponden a la zona de aparcamiento del polideportivo y los 1.542 restantes a la calle Staffan Mörling.

Para aprovechar el espacio se procederá inicialmente a desmontar un pequeño talud en la zona derecha, contra el edificio del pabellón. Después se procederá a la construcción de un muro de contención de bloque y al relleno de la zona, sobre la que se montará una solera de hormigón a la misma cota que el pavimento de los soportales del inmueble. El remate de este proyecto será el pintado de la señalización horizontal, delimitando las plazas de aparcamiento, la zona de estacionamiento de autobuses y los pasos de peatones.

La inversión total alcanza los 46.380,92 euros (IVA incluido), y la financiación se lleva a cabo con cargo al Plan +Provincia 2024 de la Diputación de Pontevedra. La empresa que está ejecutando la obra es Oresa Construcción y Servicios Globales SL. La actuación persigue mejorar la accesibilidad a uno de los lugares de mayor tránsito del municipio, al confluir infraestructuras educativas, deportivas y sanitarias.