Liméns, la única playa aún en alerta ante las carabelas portuguesas

En la playa de Liméns ondeaba ayer la bandera amarilla. Se rebajó el nivel de alerta debido a que la presencia de las medusas carabelas portuguesa descendió notablemente. En Nerga, por su parte, la bandera roja del martes se tornó ayer en verde. Hay que recordar que el Concello ya ondeó la bandera amarilla de precaución en cinco arenales el fin de semana. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, daba por concluido este episodio y ve lejos el peligro debido a que el tiempo mantiene lejos de las playas a los bañistas; otra cosa será cuando vuelva a cambiar el tiempo.

Vertido de fecales en Massó

Por otra parte, el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas tuvo que asistir ayer a un supuesto problema de vertidos de fecales que se produjo en la playa situada a la altura de la Torre de Massó, donde está también instalado un bombero. Este vertido que llegaba a la playa de Massó se produjo alrededor de las 11.30 horas. Tras alertar un vecino al servicio del 112, que provocó la movilización del Grupo Municipal de Emergencias y éste comunicó la incidencia a la concesionaria del ciclo de agua, la UTE Gestión Cangas. El vertido fue resuelto en poco más de media hora, según el Grupo Municipal de Emergencia.

La mañana de ayer fue movida para el personal de Emergencias, no solo tuvo que atender este supuesto vertido de fecales, sino que también estuvo en Areacova-Espiñeira, donde cayó un cable troncal de fibra óptica.Un poco después, los operarios también se tuvieron que trasladar a A Rúa, donde cayó un árbol en la parte posterior del colegio del mismo nombre, pero que no estaba dentro del recinto del centro escolar. El personal de Emergencias tuvo que proceder a la tala del árbol, con el fin de evitar situaciones que podrían ser peligrosas.