A Garita contará con un parque infantil renovado totalmente

A Garita contará con parque infantil plenamente renovado. El Concello de Cangas adjudicó los trabajos por un importe de 36.150,76 euros y se incluye en el Plan +Provincia 2024.

El objeto de las obras es facilitar información necesaria para entender las condiciones estéticas, volumétricas y superficiales para la reparación de los elementos del parque infantil situado en la Garita de Nerga y denominada como Casa de Aldea, que funciona como equipamiento municipal.

Las tareas que se llevarán ca cabo consisten en renovar los juegos y área de seguridad de los mismos, como un pavimento absorbente de impactos, ya que el actual está muy degradado por la intemperie, mejorar la barandilla perimetral que delimita toda la zona exterior del parque actual y ofertar un entorno de esparcimiento tanto dentro del centro como un espacio que la rodea con la mejora continua de los servicios: habilitando el parque para niños y niñas o cualquiera otra actividad que suponga un enriquecimiento de las posibles actividades que allí se desarrollen.

El plazo de ejecución serán de calcularse un plazo de ejecución máximo de 3 meses, solo prorrogables por causas de fuerza mayor y con el consentimiento oficial de la Dirección Facultativa y Promotora de la obra. El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación de replanteo