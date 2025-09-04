La Diputación destinará 254.000 euros para humanizar Samertolaméu

La diputada provincial María Ramallo visitó ayer la travesía Estrada da Praia en Samertolaméu para conocer de primera mano el proyecto de humanización presentado por el Concello y participado por el colectivo vecinal NovaMeira. Ante la regidora, Leticia Santos, representantes del gobierno local y del PP, así como vecinos, Ramallo explicó que este viernes la Diputación aprobará la aportación de más de 254.000 euros para financiar la totalidad de esta actuación, con cargo a los recursos del Plan +Provincia.

Entienden, Concello y Diputación, que esta humanización supondrá un «cambio radical en la relación entre el entorno y los peatones, reduciendo el uso de los vehículos para favorecer el desplazamiento sostenible», apuntó Ramallo. Cifró en un 274% el incremento del espacio peatonal, pasando de 538 metros cuadrados a 2.016.

La alcaldesa agradeció la apuesta de la Diputación para apostar por una zona de tránsito peatonal amable en esta zona de Samertolaméu y recordó que el proyecto ya se redactó gracias a los fondos del Plan Ágora. La intención es que las obras estén adjudicadas a lo largo de este otoño para poder iniciar los trabajos a finales de año o a comienzos de 2025.

El único trámite que falta es que la Dirección General de la Costa y el Mar firme la concesión de los terrenos al Concello, toda vez que en el pleno del mes de junio se aprobó la aceptación de las condiciones de Costas para la concesión. Se exige este paso al realizarse cambios sustanciales como la instalación de una red de recogida de pluviales que entronque con la canalización principal y evite los continuos problemas de hundimientos en este vial.

La concesión es de 1.841,5 metros cuadrados. El objetivo es dar preferencia de uso peatonal recurriendo a una plataforma única al entorno del núcleo de casas marineras frente al acceso a la antigua isla de Samertolaméu y al puerto de Meira, prolongando la preferencia que ya tienen las calles Calexón de Ríos y Calexón de Suárez.