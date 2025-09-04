Defensa da Sanidade y Praia-Seara animan a la marcha en Domaio
La Mesa da Sanidade de Moaña convoca para este domingo, a las 11.00 horas, una manifestación en Domaio para exigir el regreso de las urgencias a la villa. La Asociación de Veciños A Praia-A Seara trasladó ayer un comunicado oficial apoyando la marcha y animando a la ciudadanía a participar en la jornada de reivindicación.
En el mismo sentido la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña anima «a todos los moañeses a sumarse el domingo a la manifestación». Celebra, el colectivo, que «el PP se sume a reclamar la vuelta del PAC a Moaña. Animan también a esta formación a tener «presencia activa» el domingo.
