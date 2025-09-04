Danza gallega y castellana en Berducedo

Los barrios de Piñeiro y Berducedo, en Moaña, viven la próxima semana sus días grandes con eventos culturales y las fiestas en honor a la Virxe dos Milagres. Como es costumbre, antes de todos los eventos la Agrupación Cultural e Folclórica Solaina llenará el atrio de la capilla de Os Milagres de tradición con lo mejor de la música y las danzas propias de la cultura gallega y, en esta ocasión, también de la tradición castellana.

Se trata del XXIX Festival Folclórico Virxe dos Milagres que se celebra desde la fundación de la agrupación hace 31 años, con la interrupción solo en los años de la pandemia. La cita es este sábado, 6 de septiembre, a las 19.00 horas.

Las anfitrionas se dividirán en dos grupos para mostrar bailes de cinco piezas musicales, como Festa na Eira, Aires de Vigo, Lévame o Buxos Verdes. Solaina cuenta en estos momentos con unas 25 integrantes y demuestra que la danza tradicional goza en Moaña de buena salud.

El festival contará también con la actuación de las integrantes de la AC Salgharitas, de Moaña, que nació para difundir y fomentar la cultura tradicional gallega.

Entre los invitados está el Grupo de Danzas Medina de Rioseco, de Valladolid. Pondrá en escena los mejor del folclore castellano con ritmos como jotas, fandangos o seguidillas.