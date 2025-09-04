Las cuentas de Moaña crecen y suman el ambulatorio de Domaio y paneles solares

Los presupuestos municipales de Moaña, que se aprobaron en mayo con más de 14,1 millones de euros, crecen ahora en 302.787,88 euros más. Y es que el Concello recibió un ingreso por ese importe del Estado procedente del Fondo de Participación en los Tributos del Estado correspondientes a la anualidad de 2023. Los ingresos estimados que se realizaron ese año al Concello fueron menores de lo que le correspondían por eso ahora reciben este pago. La alcaldesa, Leticia Santos, recuerda que ya en la aprobación de las cuentas indicó que estaban siendo «prudentes» a la hora de estimar ingresos y gastos, pues entendía que llegarían más fondos de los tributos del Estado, como finalmente ocurrió.

Con su incorporación a los presupuestos Moaña podrá destinar ese ingreso extra a varias actuaciones. Cerca de la mitad, unos 138.000 euros, se destinará a paga la aportación del Concello a la Mancomunidade do Morrazo para cubrir el coste de la recogida y tratamiento de la basura, toda vez que la tasa que pagan los vecinos no alcanza a cubrir buena parte del coste total.

Otros 24.238,59 euros se destinarán a la aportación municipal al convenio +Renovables con la Diputación de Pontevedra, que permitirá la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del pabellón de A Xunqueira, para abastecer el consumo de dotaciones públicas y proporcionar incluso electricidad a familias en situación de riesgo de exclusión social, además de extender las infraestructuras que se podrían utilizar en un futuro en la comunidad energética local Moaña Solar que impulsa un grupo de vecinos.

Hasta 28.000 euros serán para arreglar el puente de la salida del río de O Inferno

Hasta 10.000 horas se destinarán a la reparación y puesta a punto del interior del centro de salud de Domaio, después de que la Consellería de Sanidade acabase la reforma externa para poner fin a las históricas goteras que sufre esta instalación.

12.000 euros se destinarán a reformas en centros socioculturales, sobre todo el nuevo local vecinal de Meira, en donde se habilitará un hall de entrada y se mejorará el suelo. Hasta 28.000 euros deberá invertir de estos fondos el Concello en arreglar el riesgo de desplome del puente de la desembocadura del río de O Inferno, que después tratará de cobrarle a Costas del Estado, toda vez que se trata de un tramo de su competencia.

Más de 19.000 euros se destinarán a la mejora de lavaderos tradicionales y unos 23.600. A esto se suman unos 48.400 euros que se destinarán a mejorar la accesibilidad del cementerio municipal de Domaio, un compromiso adquirido con los colectivos de esta parroquia. Ya estaba previsto en los presupuestos pero el Concello no logró la subvención de la Xunta y debe correr con el total de este gasto.