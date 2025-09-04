El Conservatorio abre las plazas instrumentales

El Conservatorio de Cangas y la Escola Municipal de Música abre las plazas instrumentales de viento metal, guitarra, violín y viola para los alumnos de más de 8 años. También abre la de Música e Movemento para niños de 4 a 6 años. La inscripción se realizará en la secretaría del centro de mañana hasta el 9 de septiembre. El curso comienza el próximo día 15.