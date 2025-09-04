El Concello convoca la comisión para la mejora del barrio de Banda do Río

El Concello de Bueu ha convocado para el próximo miércoles la comisión de seguimiento para la mejora integral del barrio de Banda do Río, dando de este modo respuesta a la petición formulada hace un par de semanas por una de las asociaciones de vecinos de la zona. Lo hará casi diez meses después de que el jurado eligiese "Bandas de Ribeira", de las arquitectas María Fandiño y Míriam García, como la propuesta ganadora, y con la adjudicación del plan director del concurso de ideas en el horizonte más cercano. La idea es que el expediente que permita habilitar la partida económica para hacerlo posible vaya al pleno del próximo día 15.

El inicio del curso político tras el siempre atípico mes de agosto traerá a la palestra en Bueu uno de los temas en los que quiere volcarse el gobierno de Félix Juncal, que explica que la reunión con los diferentes colectivos que integran la comisión servirá para "explicar cómo está la situación a tiempo real". Y esta, básicamente, es que el concello buenense destinará al plan director de Banda do Río parte de los 570.000 euros del Patrimonio Municipal do Solo liberados tras la extinción del contrato con Estrumaher para la reforma de la plaza Massó hace un par de décadas.

La compra de terrenos para la ampliación de los accesos al campo de fútbol de A Graña y la aportación municipal en la reforma del vial provincial entre A Portela y Meiro serán los otros dos destinos de este dinero. Y lo que quedaba por definir era la fórmula que se iba a escoger para disponer de esta partida, bien con una transferencia de crédito, bien con un suplemento de crédito. El documento será llevado a la sesión plenaria para que, una vez aprobado, se pueda acelerar el proceso y firmar el contrato con las arquitectas que se impusieron en el concurso de ideas.

El plan director será el documento marco que recogerá las estrategias a seguir en el barrio, abordando cuestiones como el carácter que se le dará a cada espacio, la accesibilidad y la movilidad urbana, la regulación del tráfico o los diferentes servicios además de otros aspectos más concretos como el tipo de pavimento a utilizar en cada zona. Según apuntaron en su momento María Fandiño y Míriam García, una vez rubricado el contrato, el plan director estaría redactado en un plazo de seis meses. Y el mismo debería incluir una programación por fases y un presupuesto estimado.

El anteproyecto de "Bandas da Ribeira" ya apuntaba a una actuación que se ejecutaría en cuatro fases con un coste aproximado de 5,1 millones de euros. Dentro de las ideas apuntadas en el mismo se incluía la creación de un anfiteatro y de dos pérgolas junto al astillero, además de los "parques da ribeira", áreas de juego desmontables. También se contemplaban los llamados "filtros", con actuaciones orientadas a gestionar las pluviales y evitar episodios de inundaciones.