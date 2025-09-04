Colegios e institutos aceleran su puesta a punto para un curso con 189 alumnos menos

Los concellos de O Morrazo llevan todo el verano realizando obras de arreglo y mantenimiento en los colegios de la comarca, que este lunes día 8 inician las clases de Infantil y Primaria, junto a los institutos, que comenzarán sus cursos de ESO y Bachillerato. Ante la inminencia del comienzo del año académico los trabajos se aceleran para la puesta a punto de unos centros que este año van a acoger a menos alumnos que nunca. No en vano, el número de matriculados sigue a la baja y entre colegios e institutos tanto públicos como privados y concertados estudiarán en la comarca 6.652 jóvenes. Esto supone una bajada de 189 estudiantes con respecto al curso 2024/2025, año en el que ya se había registrado una caída, pues en septiembre de 2023 iniciaban las clases más de 7.000 alumnos en la comarca.

Por Concellos los centros de Cangas suman 3.467 estudiantes este año. Los de Moaña se quedan en 2.003 mientras que los de Bueu totalizan 1.182. En cuanto a la etapa educativa, en Primaria son 2.620 los pequeños que están matriculados en alguno de los colegios de O Morrazo. Le siguen los de la ESO, ya en los institutos, y que ascienden a 2.620. En Infantil son 1.008 los que inician su etapa educativa, tres menos que hace un año. Los otros 32 están matriculados en Educación Especial.

En cuanto a las obras el Concello de Moaña ejecutó en las últimas semanas trabajos como el pintado en varias aulas de los CEIP Abelendo, A Guía y Domaio, así como en las paredes de pasillos y escaleras de Quintela y Seara. En Reibón se pintaron 12 radiadores y en el centro infantil de O Con se pintó el almacén en donde se instaló pladur para eliminar las humedades. También se intervino en la escuela infantil A Galiña Azul. Solo en pintados el Concello invirtió 12.400 euros.

Drenaje de pluviales en el CEIP Seara. / FdV

De mayor calado fue la intervención en el CEIP Tirán, para renovar la estación de bombeo de aguas fecales hasta la depuradora, que consta de dos bombas y fue necesario su arreglo para garantizar el correcto funcionamiento. La obra se aprovechó también para canalizar la red de aguas pluviales del centro. La inversión en este caso ascendió a 8.359 euros. En el CEIP Seara se instaló un sistema de drenaje para evitar las inundaciones durante las lluvias en el patio delantero.

En el CEIP Reibón se instaló un nuevo portal de acceso en la parte trasera, ahora muy utilizada por las familias, según explica la concejala de Ensino, Dolores Chapela. En el CEIP A Guía también se instaló una nueva puerta de acceso para facilitar la entrada de vehículos de servicios a la parte trasera del centro y facilitar así la realización de tareas de mantenimiento. A todo esto se suman los trabajos de carpintería, electricidad, albañilería, fontanería, limpieza y jardinería que acometieron estas semanas las brigadas municipales y los conserjes.

Pintado de escaleras en Seara. / FdV

En Cangas la edil Leo Gala explica que se cambiaron los portales del pabellón del CEIP Espiñeira de Aldán, además de cambiar el muro exterior en colaboración con el centro. En el CEIP O Hío se cambió la caldera y se realizaron arreglos en el sistema de fontanería. En San Roque se está arreglando una parte del muro perimetral y en Castrillón en los últimos días antes del inicio del curso se extenderá zahorra en el patio. En el CEIP Nazaret, por su parte, se realizaron arreglos en la cubierta varias veces a lo largo del invierno. Leo Gala reconoce que el estado de muchos colegios es «pésimo» y apela a la Xunta para acometer actuaciones como mejoras de gimnasios, entradas, ventanas y portales.

Las familias del CEIP Reibón se reúnen ante el recorte de profesores

El Anpa A Xunqueira del CEIP Reibón de Moaña convocó para hoy, a las 19.00 horas, una reunión a la que pide la asistencia de todas las familias. La razón está en el recorte de profesorado para el nuevo curso. Considera, este colectivo, que la necesidad de más dotación de docentes influirá «muy directa y negativamente» en la organización del centro y en la atención directa al alumnado. Alertan de que si no logran revertir la situación en los próximos 15 días «después será prácticamente imposible».En agosto el ANPA alertaba de que sufren desde hace años una merma de profesores que obligó a superar el ratio de 25 alumnos en aulas de Infantil, por ejemplo.