Cangas adjudica la reforma de cuatro viviendas en el barrio de Nazaret

El Concello de Cangas adjudicó a la empresa Nature Infraestructuras y Servicios S.L. la obra de rehabilitación de las viviendas de Nazaret, por un importe de 372.639,31 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Este contrato sufrió ´un reajuste por falta de presupuesto y en este primer año se realizará una parte que alcanza un importe de alrededor de 50.000 euros y el esto se afrontará para los próximos años, según manifestó la concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG). Las viviendas de Nazaret son aquellas que en su día estaban destinadas a ser habitadas por profesores.

En la memoria de actuación propuesta se hace referencia a que el bloque número tres de las viviendas de Nazaret están constituidos por dos viviendas por planta, para un total de cuatro viviendas La distribución interior de las mimas corresponde con un corredor central y estancias a cada lado. Fueron construidas para viviendas del os profesores adscrita al colegio público de Canas y al de Nazaret. Se trata de una rehabilitación de un Bloque de viviendas de titularidad municipal, desafectadas por Ecuación. A día de hoy se encuentran en muy mal estado de conservación, obsoleta, sin aislamiento y en desuso y en estado avanzado de abandono.

El proyecto mantiene el mismo número de viviendas y el mismo esquema de distribución. Cada vivienda será de tres dormitorios, con una superficie útil total máximo de uso residencial de 255 metros cuadrados y que con un espacio bajo cubierta para cuatro de las instalaciones comunes, con acceso por el hueco de la trampilla actual. Se trata de una edificación plurifamiliar adosada con bajo y plata primera con uso residencia y aprovechamiento bajo cubierta para cuartos de instalaciones comunitarias.

El programa para esta vivienda es de: porta de acceso a las viviendas, cuartos de instalaciones, escalera y dos viviendas con la misma distribución actual; planta primera, donde comienzan las escaleras y dos viviendas con la misma distribución actual y planta cubierta El diseño de la edificación debe facilitar su construcción y reducir en lo posible los costes de ejecución.

Las viviendas de Nazaret tendrán la condición de viviendas sociales y su acceso en régimen de alquiler será regulado por las administraciones autonómicas y local. Pero aún queda mucho para llegar a ese punto.