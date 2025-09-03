Un vecino impide que un encapuchado se lleve material de una casa en obras

La alerta de un vecino de Cangas impidió que un encapuchado se llevara abundante y costoso material de construcción de una casa en obras en el Camino Vello de San Roque, cruce con l avenida de Vigo en Cangas. El suceso ocurrió en la madrugada del lunes festivo en Cangas. El vecino vio cómo esta persona, con la cara cubierta, estaba acumulando material de la obra fuera de la vivienda con la supuesta intención de llevárselo después en un vehículo. La actuación del vecino, que le dio un grito, provocó que el ladrón huyera rápidamente. Cuando llegó la Policía Local comprobó que había entrado por una ventana y salía por la puerta. Todo el material fue trasladado ma la jefatura y la empresa constructora pudo recuperarlo.

El pasado 21 de agosto la Guardia Civil de Moaña detuvo a un vecino de esta localidad también por robo de material de construcción de una casa en obras, propiedad de un cangués que la está restaurando. El detenido tiene antecedentes penales . La denuncia se presentó el día 14 después de que el propietario confirmara que le habían desvalijado llevándose 5 ventanas de aluminio, dos puertas de aluminio también, una cocina de butano, un fregadero, grifería del baño, un calentador, una escalera de aluminio, y aperos de trabajo para el campo.

La Guardia Civil identificó al presunto autor de este robo confuerza y le detuvo mientras se encontraba en el Concello de Moaña.