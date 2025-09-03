Sumar pide al Consorcio y a los concellos acabar con los cierres de los bomberos
REDACCIÓN
El Movemento Sumar Galicia denuncia la situación de infradotación de medios humanos del parque de bomberos de O Morrazo, lo que provoca continuos cierres. El último ocurrió en la noche del sábado pasado y afectó a Moaña en donde ardió una casa abandonada cerca de otras viviendas que estuvieron en riesgo y que si se evitaron males mayores fue gracias a los vecinos y Protección Civil, señala la secretaria de Sumar en O Morrazo, Sara de Matos. Añade que lo mismo sucedió durante el incendio de la nave de IMPEX en Vilagarcía o la noche de San Xoán. Todos estos cierres fue por la infradotación al no haber más de dos personas en el turno y por superar el máximo de horas extras. Sumar pide solución al Consorcio y que los concellos tomen cartas en el asunto.
