El Registro de la Propiedad cierra hasta el día 4 para su traslado a Noria

La calle Noria, en Cangas, gana nuevo inquilino institucional. Se trata del Registro de la Propiedad que después de muchos años en la avenida de Galicia, cerca de los Juzgados, pasará a estar en un bajo en esta calle, en el número 6, esquina con la rúa Atranco.

Ayer mismo comenzaron las labores del traslado de todo el material del Registro, que anuncia que estará cerrado desde el día 2 hasta el jueves día 4 por motivo de este cambio de sede. El personal encargado de la mudanza, con dos grandes camiones, se ocupaba ayer de toda la descarga del material a las nuevas instalaciones, en cuya entrada figura un moderno mostrador con decoraciones en piedra granítica, que se puede ver desde el exterior. El bajo es luminoso, hace esquina y es todo acristalado.

La nueva sede por fuera. / Gonzalo Núñez /

La apertura del Registro dará mucha más vida a esta calle de la zona nueva de Cangas y entorno de la avenida de Marín y a una calle Atranco muy deteriorada desde hace tiermpo por un edificio «okupado» , que pasó a manos de la Sareb en la crisis del ladrillo. Se espera para esta semana la apertura del Registro, aunque no hay confirmación, más que lo que consta en la grabación de su teléfono de que estará cerrado del 2 al 4 por el traslado a Noria.