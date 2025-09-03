El PSOE critica el «olvido» del paseo de Seara
La ejecutiva del PSOE moañés carga contra el gobierno local de Moaña asegurando que es «una falta de respeto» que se anuncie la finalización de la rehabilitación de los astilleros mientras «el paseo de Seara queda en el olvido». Lo considera una «falta de compromiso con el desarrollo de Moaña». Para los socialistas la «cruda realidad» es que «el paseo no se va a realizar y la alcaldesa se conforma con humanizar el entorno de los astilleros»
Para el PSOE esto se debe a la «incapacidad para gestionar» las cesiones con los propietarios que deben renunciar a los seis metros de servidumbre. Se queja de que el Concello pidiese a Costas que logre la cesión porque es «pasarle la patata caliente a otra administración». Pide que los compromisos adquiridos, como la finalización del paseo, «sean respetados». Reclama que se usen los recursos públicos «para el bienestar general, no para favorecer a unos pocos».
