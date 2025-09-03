El primer Festixove, hoy, en las naves de Ojea de Cangas
La programación de las Festas do Cristo de Cangas recoge hoy una de las grandes novedades de este año. Se trata del Festixove, que comenzará a las 21.30 horas en el escenario de las naves de Ojea. Actuarán jóvenes músicos de la localidad como Otero e Ainara, Fuss, Planeta Marte y Santervás. La noche la cierra DJ Yago Rivas.
