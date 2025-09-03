Metáfora del adiós a la playa en forma de charco

Un gran charco de agua en el entorno de la playa de Portomaior, en Bueu, es la mejor y más triste metáfora del adiós a los días de sol y disfrute en los arenales de la comarca. Pero no caigamos en el pesimismo. Es posible que el verano pegue un último arreón y todavía se pueda extender la toalla en algún momento de este mes de septiembre.

Los que disfrutan de las Jaimas ya exigen al Concello zapatos nuevos

Las lluvias y el suelo de tierra de la explanada de Ojea son mala mezcla. Las siempre concurridas Jaimas de las Festas do Cristo ayudan a taparse de las precipitaciones, pero el barro que se genera deja los zapatos para el arrastre. Olvídense de estrenar calzado caro para las fiestas mayores del pueblo. En redes ya hay gente que tira de ironía y exige a la alcaldesa, Araceli Gestido, que pague los zapatos de los afectados. Se tendría que dejar una pasta en el mercadillo, la verdad.

La cobertura de Moaña genera envidias

Ojalá algún día tener en el casco urbano de Cangas la misma cobertura de internet móvil que en Moaña. Qué lujo eso de entrar en un local del centro y no quedarte incomunicado. ¡Si hasta parece el primer mundo y todo!