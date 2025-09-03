Patrimonio decidirá sobre el proyecto de la casa en el solar de la capilla de Santa Marta

Los últimos movimientos en la parcela de la capilla de San Marta, en la parroquia canguesa de Darbo, junto a la playa del mismo nombre, que permanece cerrada con cadenas y letreros de prohibido el paso y propiedad privada desde principios de verano. Allí empezaron a acumularse piedras hace dos semanas, lo que mantiene en vilo a los vecinos de esta aldea que luchan para salvar como bien público la pequeña capilla. La ermita, que data del siglo XVI —incluso podría ser más antigua— también forma parte de la finca particular, aunque la asociación vecinal tiene el compromiso verbal de permitir su uso para las actividades del colectivo, como pueden ser reuniones. El actual propietario del terreno, que lo adquirió a los antiguos dueños —los hermanos Antonio, Ángel y Eladina López Álvarez—en el año 2023, pretende construir una vivienda y en esa tramitación está, aunque las dudas sobre qué porcentaje de parcela va a ocupar preocupan a la asociación que, de forma constante, pregunta en el Concello.

Uno de los laterales de la capilla con un cartel de propiedad privada en un árbol. / Gonzalo Núñez

El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), asegura que el último contacto con los propietarios fue hace dos semanas cuando acudieron al Concello para tratar del proyecto de construcción de la vivienda. Iglesias asegura que la única parcela posible para edificar está al fondo del terreno porque el frente de la capilla está para equipamiento en las normas urbanísticas. En este sentido, él no muestra preocupación por el futuro de la capilla porque tarde o temprano será pública. Aunque hasta eso todavía queda un largo camino. El Concello no va dar licencia para ninguna vivienda mientras los propietarios no tengan el informe favorable de Patrimonio de la Xunta, ya que hacerlo al revés sería perder tiempo. Así que lo que Antón Iglesias trasladó a la propiedad es que primero presente la documentación en Patrimonio y una vez obtenido el visto bueno en la Xunta, lo presente en el Concello para empezar a negociar la cesión de la parte del terreno en donde está la capilla.

Cadena que cierra el paso en uno de los dos laterales de la capilla. / Gonzalo Núñez

La intención del gobierno, al menos del concejal de Urbanismo, es retirar todo el aparcamiento de este entorno y en la superficie del frente de la ermita que es de propiedad municipal, presentar un proyecto de acondicionamiento, pero sin cabida para coches.

Respecto a la acumulación de piedras dentro de la finca, sí que asegura que habrá que verificar en qué condiciones están, aunque si están almacenadas no se puede impedir nada, solo se actúa si se vierte escombro. En cuanto al cierre del terreno con las cadenas y los carteles de prohibido y propiedad privada sujetos a los árboles, entiende que los vecinos están de acuerdo porque nunca quisieron que esta arboleda siguiera funcionando como aparcamiento para la gente que va a la playa. Es cierto que todos los veranos se llenaba de coches. La posibilidad de negociar la compra de la capilla y sus terrenos alrededor es algo que el gobierno no descarta, pero Iglesias recuerda que en los presupuestos no se dejó una partida específica para la compra, solo 11.000 euros que se pueden utilizar para la adquisición o no.

Piratas, derrumbes y reconstrucciones

Un panel informativo en la fachada de la capilla informa sobre su fundación. Aunque se habla que fue erigida a finales del XIV, es más que probable que no fuese construida hasta finales del XVI. Los primeros testimonios escritos son de 1594, con motivo de una de las visitas pastorales que mandaban realizar los arzobispos de Santiago por las parroquias de su Diócesis.Dicen que al comienzo, la encargada de su mantenimiento era una ermitaña. La capilla no poseía renta y se mantenía con las aportaciones de los vecinos. Posteriormente fue encomendada al mayordomo de Santa María de Darbo. Después quedó abandonada durante un tiempo y se deterioró hasta que en una visita pastoral se decidió su arreglo y se colocó una cruz de piedra en el campanario. Hay mención a la capilla en 1607 por el cardenal Jerónimo del Hoyo. Las incursiones piratas y la peste redujeron la población y por consiguiente las aportaciones, por lo que la ermita vuelve a estar abandonada hasta su recuperación en 1717 gracias a los vecinos. La Iglesia vuelve a cerrarla en 1791 y se derrumba parcialmente hasta que se reconstruye en 1988, promovida por el Concello con el Instituto Nacional de Empleo (Inem) y los vecinos.