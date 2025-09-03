Moaña incrementa sus donaciones de sangre con 68 en solo un día

La campaña informativa iniciada por el Concello de Moaña para mejorar la tasa de donación de sangre por parte de los vecinos está ya dando sus frutos. Y es que la última jornada en la que estuvo en la villa la unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) del Sergas acudieron 75 personas, de las que 68 pudieron realizar la donación. De ellas seis fueron nuevos donantes. Se superó, por lo tanto, con creces el objetivo de la unidad móvil que busca un mínimo de 30 donantes por jornada.

La última vez que estuvo en Moaña fue el pasado 25 de agosto. La siguiente fecha será el miércoles 10 de septiembre, toda vez que el Concello indicó al Sergas que los días de mercadillo son los mejores para lograr un mayor número de voluntarios, según explica el concejal Kevin González. Entre los requisitos están pesar más de 50 kilos, superar los 18 años o acudir a donar dos horas después de la última comida.

El objetivo de esta campaña está en la necesidad de subir las donaciones en la villa, que están en 31 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media gallega, que es de 39. El ejecutivo local mantiene contacto con una de las responsables de la agencia de donaciones, Sabela Lareo, desde que inició la campaña informativa con dípticos en puntos como el Concello Vello.

Una vez que comiencen las clases de los institutos se llevará también a ellos la información para llegar a los alumnos que ya superan la mayoría de edad y a los docentes.

Hay que tener en cuenta que los datos oficiales contabilizan las donaciones que se realizan en Moaña, cuando la unidad móvil estaciona al lado de la Casa do Mar, y es posible que muchos vecinos de la villa se acerquen a donar a otras localidades en las que trabajan o estudian.

Cangas y Bueu

El objetivo es que en los datos globales de este año suba el ratio de donantes en la villa. Hay que recordar que Bueu tiene un ratio muy bueno de 49,25 donaciones por cada mil habitantes. En Cangas la tasa está en 34.