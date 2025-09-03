Fonte Garrida pide salvar losas y adoquines del escombro de la rúa Estrela
La asociación solicita al Concello su traslado a un depósito para una posible reposición futura en cumplimiento del plan de protección PEPRI
REDACCIÓN
La Asociación vecinal Fonte Garrida del casco histórico de Cangas sigue batallando por el cumplimiento del Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) en la conservación de las losas de piedra y adoquines en la humanización de la rúa da Estrela, junto a la excolegiata, que aseguran que no cumple con el informe de Patrimonio.
El colectivo presentó ayer un escrito en el Concello solicitando el traslado a un depósito de las losas centenarias y el adoquín demolido de esta calle, que «permanecen en condiciones deplorables no medio do escombro de obra, para unha posible reposición futura nos termos do PEPRI, artigo 63 apartado 1b». Esperan que posteriores corporaciones muestren «sensibilidade e obren en liña co plan urbanístico, en materia de patrimonio».
Presentan este escrito en vista de lo que acontece con las obras en el casco histórico, a pesar de disponer de este PEPRI que establece una protección específica para reparar, acondicionar o mejorar respetando al máximo la composición, materiales y todos los elementos. Recuerdan que el artículo 63 en su punto 1, a) señala que «nos espazos (rúas, prazas, aceiras, miradores, zócalos…) nos que exista un pavimento orixinal se respectará, recuperándose os materiais de orixe, a colocación e disposición, o tratamento da superficie…». En donde no exista (apartado b) se repondrá «co pavimento anterior á modificación, de non existir información fidedigna, en pedra ou mixto con adoquín mais acorde co as características do entorno máis próximo, a criterio do redactor do proxecto». Añaden que los pavimentos tradicionales se crearon gracias al empeño de las corporaciones a partir de 1870, cuando se empezaron a proyectar en el casco vello la mayor parte de las calles, ejecutadas con un diseño de formas variadas por la disposición de las piezas de cantería que los canteros ejecutaron con «maestría e destreza».
