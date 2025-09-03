Un detenido en una pelea entre dos pandillas de Cangas y Vigo

La Policía de Cangas detuvo a un joven de Vigo en la madrugada del lunes, festivo local, por agresión a otro de Cangas, junto a la estación de autobuses en una pelea a puñetazos entre dos pandillas de unos 4-5 integrantes cada una, los unos de Vigo y los otros de Cangas.

Los agentes desconocen la causa de la pelea. Con todo, aseguran que no se trató de una pelea multitudinaria como otras con convocatoria en redes sociales. El joven fue detenido por un delito de lesiones como presunto autor de las heridas que sufrió el otro en la cara. También junto a la base, se produjo una agresión de unos chicos a un joven al que supuestamente vieron discutir con su pareja y tiraron al suelo abriéndole la cabeza.