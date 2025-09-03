Un detenido en una pelea entre dos pandillas de Cangas y Vigo
Se liaron a puñetazos y uno de ellos, vigués, fue arrestado por las agresiones a otro en la cara
REDACCIÓN
Cangas
La Policía de Cangas detuvo a un joven de Vigo en la madrugada del lunes, festivo local, por agresión a otro de Cangas, junto a la estación de autobuses en una pelea a puñetazos entre dos pandillas de unos 4-5 integrantes cada una, los unos de Vigo y los otros de Cangas.
Los agentes desconocen la causa de la pelea. Con todo, aseguran que no se trató de una pelea multitudinaria como otras con convocatoria en redes sociales. El joven fue detenido por un delito de lesiones como presunto autor de las heridas que sufrió el otro en la cara. También junto a la base, se produjo una agresión de unos chicos a un joven al que supuestamente vieron discutir con su pareja y tiraron al suelo abriéndole la cabeza.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Trabajadoras y jóvenes de Cangas, plantadas en Vialia por Monbus
- Buscan nuevo hogar para Dante, que vivía encerrado en una habitación en Cangas
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Cangas, con un Cristo orgulloso y marinero
- Arde una casa «okupada» en Moaña
- Las carabelas, en las playas de Cangas
- Cangas se enciende bajo la lluvia