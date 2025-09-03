Costas no arreglará la salida del río Inferno en riesgo de desplome

El puente que forma el paseo marítimo de Moaña sobre la desembocadura del río de O Inferno, en el centro urbano cerca de la playa de A Xunqueira, está acordonado y vallado desde mediados del mes de julio, después de que el Concello fuese advertido del mal estado de la estructura. Tras solicitar una inspección a los técnicos municipales se determinó que existía riesgo de desplome ante el mal estado de los materiales.

El informe municipal fue remitido a la Dirección General de la Costa y el Mar, titular del tramo de paseo y dependiente del Gobierno central. Este organismo, sin embargo, no interpreta, como el Concello, que la situación requiere un arreglo estructural y alude a que se trata de una tarea propia de la conservación y el mantenimiento del paseo, algo que, argumenta, corresponde realizar a la administración local.

Esta respuesta obligará al Concello a acometer de urgencia las obras. Ya solicitó el permiso a Augas de Galicia para poder intervenir en el entorno del curso fluvial y se encuentra a la espera de su visto bueno. El tramo de paseo, mientras tanto, sigue acordonado. Eso sí, el ejecutivo local mantiene que la obra le corresponde a Costas por ello, tras ejecutarla, tratará de que este organismo estatal le pague el coste de los trabajos. Hay que recordar que Costas tiene abiertos varios problemas en la villa como el hundimiento de la calle paralela a la playa de O Con.