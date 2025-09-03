Cangas canta bajo la lluvia

Los vecinos de Cangas volvieron a demostrar su pasión por la música coral y ayer abarrotaron el Eirado do Costal en el primer día del Festival «Así canta Cangas», todo un clásico de las Festas do Cristo, que contó con las tres de las seis actuaciones del programa, abriendo el Coro San Xosé, Grupo Los Galaicos y el Grupo músico-coral Mornura.

Actuación de Mondra en Ojea. | Fdv

Llovió toda la mañana, con alguna tregua para la ruada por las terrazas de hostelería de «Lume de Karoso», pero la tarde se despejó un poco más para poder celebrar al aire libre, como siempre, este festival, en una plaza del casco histórico con acústica para estas agrupaciones que interpretaron cinco piezas cada una.

"Ruada" de Lume de Karoso por las calles de Cangas en las Festas do Cristo. / GONZALO NUÃEZ

Sonaron, entre otras, «Quen poidera namorala» de Emilio Batallán; «Mariposita de Primavera», de Miguel Matamoros; «O meu vello San Xoán» , de Noel Estrada; «Miña terra galega», de Ricardo Ceratto, interpretadas por el coro San Xosé; o «Dos gardenias para ti», de Isolina Carrillo; y «Anduriña», de Juan Pardo, a cargo de las voces de Los Galaicos; así como «Preciosa» , de Rafael Hernández Marín; o «Yo quiero ser marinero», de Manuel Celdrán Riquelme, con Mornura., entra otras elegantes piezas de la música.

El festival sigue hoy por segundo día (20:30 horas) con las corales Areas Gordas y Queixumes do Hío y el coro María Soliño.

En la noche del lunes, Mondra llenó el recinto de conciertos de Ojea, fiel a su espíritu reivindicativo y galleguista. Actuó acompañado de Peis d´hos y sus pequeñas pandereteras en una combinación que encandiló al público de las jaimas.

Ayer por la noche estaba previsto el concierto de The Resacas en Ojea y la actuación del Dj Hugo Martínez para cerrar la noche.Hoy se estrena el Festixove, una novedad de las Festas do Cristo de este año. A las doce de la noche actuará el Dj Yago Rivas.