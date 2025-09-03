Bueu recibe vía libre para la compra de una parcela en Cela

El Concello de Bueu recibió ayer el visto bueno de la Diputación de Pontevedra para reinvertir los remanentes de planes provinciales en tres actuaciones. La primera de ellas será la adquisición de una parcela en la parroquia de Cela que albergará un futuro depósito de agua, permitiendo ampliar la red de captación de agua en la zona y dar servicio a aproximadamente unas 200 viviendas. El coste de la compra de estos terrenos se sitúa ligeramente por debajo de los 14.000 euros.

Otra de las actuaciones autorizadas por la Diputación es la rehabilitación del lavadero de Trasouto, que incluye el cambio de su cubierta. El coste de los trabajos asciende a casi 26.000 euros, de los cuales unos 23.000 corresponden a la subvención y el resto deberá ser sufragado con fondos propios. Por último, también se pavimentará el Camiño de Vilar, en donde se canalizarán las pluviales, con un coste de unos 28.000 euros.