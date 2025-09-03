Asociaciones de Vigo visitan Ons el fin de semana

La Asociación As da Bouza y San Pedro de Matamá A Unión, ambas de Vigo, visitarán este sábado las islas de Ons y Sálvora dentro del programa +Convivencia de la Diputación de Pontevedra. En concreto serán 58 personas del primer colectivo y otras 40 del segundo las que podrán conocer los dos archipiélagos.