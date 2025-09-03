Agosto destruye 46 empleos y confirma un verano con paro al alza en la comarca

El buen comportamiento del mercado laboral de los últimos meses en O Morrazo –contando con las cifras oficiales del Servicio Público de Empleo (SEPE) y que llevan años distorsionadas tras la aprobación por parte del Gobierno central de la figura de los fijos discontinuos– se está torciendo este verano. Y es que, después de una primera mitad del año con cifras positivas, ayer se confirmó que en agosto, por segundo mes seguido, aumentó el número de trabajadores en paro. En total en el último mes la cola del paro se incrementó en 46 personas, lo que se suma a los 10 vecinos que habían perdido su empleo en agosto. Esto denota que, pese a la gran presencia de turistas, el sector que tradicionalmente tira de la contratación no vivió su mejor verano. Y es que el año pasado, en el mes de agosto, el paro había bajado ligeramente.

Eso sí, en comparación interanual O Morrazo sigue en uno de sus mejores momentos desde el punto de vista laboral en cuanto a datos oficiales. Están ahora mismo anotados en la Oficina Galega de Colocación 3.481 morracenses, que son 299 menos que en el mismo periodo del año 2024.

Por concellos el paro solo se redujo en Bueu, con tres desempleados menos en el último mes y solo 420 vecinos buscando un contrato. En Marín se destruyó empleo pero solo nueve puestos y esta villa cuenta con 949 parados.

En Cangas se rompieron 19 relaciones laborales más de las que se firmaron a lo largo del mes vacacional por excelencia. La villa suma en estos momentos a 1.192 parados. Moaña es el municipio con peor comportamiento a lo largo del último mes, al destruirse 21 puestos de trabajo. En estos momentos son 920 los moañeses que buscan trabajar, lejos todavía de la barrera psicológica del millar que hace no mucho superaba ampliamente.

Por sectores, la mayor destrucción de empleo se registró en los servicios, que siempre es el ramo de la economía que marca la tendencia en O Morrazo. Las empresas del sector rompieron hasta 31 contratos. De todas formas los números rojos se dieron en todas las áreas. Así la construcción tiene a seis empleados menos que hace un mes, la industria a siete menos y la pesca a cinco menos.

En cuanto a sexos, el incremento del paro afecta casi el doble a hombres que a mujeres. Y es que 30 de los nuevos parados son varones por 16 mujeres que se encuentran en la misma situación.

Por edades, el paro juvenil también subió con 16 menores de 25 años que perdieron su empleo en agosto. Los mayores de esa edad con el mismo problema ascienden a 30 trabajadores.

La situación del mes de agosto en O Morrazo no difiere de lo ocurrido a nivel nacional. No en vano en toda España se destruyeron casi 200.000 empleos en un agosto con las peores cifras desde antes de la pandemia de 2020.