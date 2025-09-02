La vivienda de segunda mano crece un 25% en Moaña en solo un año

El precio de la vivienda no para de subir en O Morrazo. La escalada parece no tener fin y, además de la vivienda nueva que sobre todo se está construyendo en Moaña, afecta también a la vivienda de segunda mano. No en vano, según el informe que hizo ayer público uno de los portales inmobiliarios de referencia, Fotocasa, en el último año el precio de la vivienda de segunda mano creció un 25% hasta llegar a los 2.267 euros por metro cuadrado en este pasado mes de agosto. Solo en ese mes central del verano los precios en Moaña crecieron un 0,8%. Eso sí, Nigrán, con más de 4.109 euros, por metro cuadrado lidera con mucha diferencia en Galicia. Por delante de las villas de O Morrazo están los precios en localidades como Sanxenxo, Oleiros y las principales ciudades.

En el último año este tipo de vivienda en Cangas, en donde la construcción nueva está mucho más estancada, creció un 6,9% en precio. En la villa canguesa se paga ya a 2.673 euros el metro cuadrado.

En lo que respecta a la media de Galicia, un piso de segunda mano de 80 metros cuadrados cuesta en estos momentos 33.000 euros más que en 2015.

Hay que recordar que esta escalada de precios del mercado inmobiliario en O Morrazo se siente todavía con más fuerza en el alquiler. Al apenas haber oferta para alquilar un piso todo el año, ya es casi imposible lograr un lugar para vivir por menos de 700 euros al mes, a no ser que los inquilinos acepten dejar la vivienda en los meses de verano.