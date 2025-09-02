Los taxistas insisten en que ya hubo turno de noche en Cangas y no funcionó

La nueva ordenanza reguladora del servicio de taxi en Cangas, que estuvo a exposición pública, recibió tres alegaciones, dos de taxistas autónomos y una de la agrupación que se centró en su oposición al artículo 25.2 que recoge el servicio nocturno con turnos rotatorios, con un mínimo de un vehículo adscrito a la licencia, a través de unas guardias que serían elaboradas por la alcaldía o concejalía delegada, después de oídas las asociaciones. Para este servicio, la ordenanza recoge que el Concello pondría un número de teléfono o terminal que sería entregado a la persona taxista que estuviera de guardia. Los domingos y festivos serían realizados por dos licencias, una de 8 de la mañana a 8 de la tarde y otra de 8 de la tarde a 8 de la mañana del lunes. El servicio se realizaría o bien en la parada o localizable en un número de teléfono público de contacto, con un tiempo de respuesta máximo de 15 minutos. Nunca en la parada del servicio nocturno se podrían recoger viajeros por vehículos no adscritos a las licencias a las que le corresponda la guardia.

Pero este articulado no ha convencido a la agrupación de taxistas de Cangas que en la alegación lo califica de «inviable» y también a otro de los profesionales que entre sus alegaciones se opone a que el servicio nocturno sea obligatorio y que debería ser voluntario

La agrupación quiere matizar por qué es inviable. Explica que este servicio ya funcionó hace unos años, entre 2015 a 2023, pero de los 11 taxistas, sólo lo realizaban 6 y además no todos cogían el teléfono cuando se pedía un viaje, además de que en un 30% de los casos, después de levantarse, no aparecía el cliente al lugar de recogida o no pagaban. Creen que estar de guardia tiene muchas complicaciones porque quien trabaja de noche después no puede trabajar de día: «El trabajo de taxi es lo peor que hay en cuanto a horario. El que menos horas hecha, hace 14 horas al día, porque atienden también viajes especiales para Educación o para el Sergas», explica uno de los profesionales que, por ejemplo, en la noche del domingo durmió sólo dos horas. Aclaran que, como autónomos, no tienen un horario fijo para estar en la parada. En cuanto al taxi nocturno, explican que ahora no hay un servicio como tal en Cangas, sólo funciona la parada de «la Pepita» los fines de semana para los jóvenes de la «movida nocturna». Cangas tiene dos paradas, pero la de referencia para los servicios de día es la de Montero Ríos, junto al puerto.

Recuerdan que las administraciones nunca cuentan con los taxistas, como cuando se estableció el «Noite bus» para trasladar a los jóvenes de las movidas nocturnas, ni con las nuevas plataformas como Uber, que ya está generando conflictos en Vigo; Cabifay o Bolt y que saben que pronto harán incursión en esta comarca porque habrá gente que tenga su residencia en estos municipios.

El sector del taxi vive momentos de incertidumbre. Hace años eran 43 taxistas, ahora sólo 11.