Sinaí Giménez duda de la decisión de la Fiscalía

El rey de los gitanos gallegos, Sinaí Giménez, considera que debe matizar la oposición de la Fiscalía a a la petición de miembros de su familia para que se pusieran fin a las medidas cautelares que impiden su presencia en mercadillos de la provincia de Pontevedra, entre ellos Moaña y Cangas. Considera Sinaí Giménez que la información difundida da pie a una interpretación anticipada de culpabilidad en hechos del proceso penal conocido como «Operación Vida» en el que se encuentran implicados sus hermanos y otros miembros de la familia. «Se omite la presunción de inocencia que me asiste y con ello se contribuye a la generación de un juicio paralelo en la opinión pública, lo que afecta gravemente a la mi reputación y derechos básicos. Asegura que desconoce el escrito de Fiscalía oponiéndose al fin de las medidas cautelares. Expresa su total desconocimiento respecto del origen y autenticidad de la decisión de Fiscalía y dice que afectan gravemente a los derechos fundamentales de los investigados y menoscaban las garantías procesales, poniendo en duda la objetividad. Manifiesta que los hechos y circunstancias procesales relacionados con la decisión de la Fiscalía no corresponden a una sentencia firme ni reflejan la integridad de la situación jurídica actual, siempre según la opinión de Sinaí Giménez.