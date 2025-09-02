La rehabilitación de los astilleros corta el jueves el centro de Moaña

Los trabajos de rehabilitación de los astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho en Moaña encaran una semana decisiva para finalizar la parte principal de la obra, que acumula ya varias semanas de retraso. Para concluir la actuación se humanizará tanto en el espacio entre los astilleros y la Casa do Mar como la acera que da continuidad a las estructuras hacia la céntrica avenida Concepción Arenal. Para poder acometer estos trabajos será necesario cortar esa calle a lo largo de toda la mañana y el comienzo de la tarde de este jueves. En concreto no se podrá pasar por el tramo final de la vía entre las 8.00 y las 15.00 horas.

La razón de este corte es que la empresa encargada de la rehabilitación va a extender el hormigón para las aceras y es necesario ocupar la calzada con camiones. El tráfico estará vedado desde el cruce de la travesía de Paz hasta el final de Concepción Arenal en la rotonda de Salitre. El tráfico será desviado por la travesía hasta la carretera Ramón Cabanillas. Un operario de la empresa constructora dará acceso, exclusivamente, a las emergencias médicas hasta la Casa do Mar así como a los usuarios de la atención sanitaria con movilidad reducida y que deban estacionar al lado del médico. Y es que el corte se realiza en pleno horario de consultas de mañana en el centro de atención primaria. El servicio regular de autobuses trasladará sus paradas también a Ramón Cabanillas durante la mañana del jueves.

En obras desde julio de 2024 y con un retraso por necesidades como el tratamiento de la madera, el contrato principal deberá estar concluido en los próximos días con esta construcción de las aceras. La inversión del Concello en esta rehabilitación del patrimonio marítimo ascendió a 759.878,09 euros. Ambas estructuras ya son visibles exhibiendo sus nuevos perfiles marcados por las cubiertas de madera. Su instalación original como carpinterías de ribeira data de 1942.

Octubre

Una vez que concluya el hormigonado, la empresa constructora dirigirá sus esfuerzos al frente marítimo, en donde, como adelantó FARO, se construirán a mayores las pasarelas ante el mar hasta la línea de la vivienda anexa a los astilleros, y se acometerá la humanización entre la Casa do Mar y el Eirado do Ferreiro. Estas tareas deberán estar finalizadas a lo largo del mes de octubre como muy tarde. Las mejoras fueron contratadas a la misma empresa que se está encargando de la rehabilitación por un importe de 48.357 euros.