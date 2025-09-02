Primeros coros en actuar en el festival «Así canta Cangas»

El festival «Así canta Cangas», todo un clásico de las Festas do Cristo con dos días de actuaciones, comienza hoy con los tres primeros coros: San Xosé, Los Galaicos y Grupo Músico -vocal Mornura. Será a las 20:30 en Eirado do Costal (en caso de lluvia se traslada al Auditorio), aunque la predicción en principio no da lluvia para esa hora.