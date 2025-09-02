El PP pide reclamar las urgencias en Moaña para siempre y no hasta tener el CIS

El portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, reaccionó ayer a la concentración del domingo por las urgencias y afeó que la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), llamase a participar en la concentración del día 7 en Domaio. Insiste en que «la intención de la Xunta es dotar las urgencias en el nuevo centro de salud de Sisalde» y alega que fue la propia regidora «la que firmó que este servicio se marche sin retorno para Cangas cuando abra el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo».

Piñeiro argumenta que «en su homilía dominical la alcaldesa pide que los vecinos se manifiesten contra ella, contra su gestión y contra su decisión de vender las urgencias de nuestro concello. Pues está claro que en un futuro relativamente próximo quedaremos sin urgencias para siempre». Teme que el regreso del servicio sea por solo «unos cuatro años».

Pide, Piñeiro, que se luche por la permanencia del Punto de Atención Continuada (PAC), para siempre, en el centro en construcción de Sisalde «dado que será un centro moderno». Acusa a la alcaldesa de «vivir en una contradicción permanente».