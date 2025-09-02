Una pelea entre una decena de jóvenes en Cangas termina con un vigués detenido
El joven fue detenido por un delito de lesiones
Cangas
La Policía de Cangas detuvo a un joven de Vigo en la madrugada del lunes, por agresión a otro de Cangas, junto a la estación de buses en una pelea a puñetazos entre dos pandillas de unos 4-5 integrantes cada una, los unos de Vigo y los otros de Cangas.
Todo apunta a que se encontraban disfrutando de las Festas do Cristo cuando, sin motivo conocido, empezaron a discutir. Con todo, no se trató de una pelea multitudinaria con convocatonía en redes sociales como en otras ocasiones.
El joven fue detenido por un delito de lesiones como presunto autor de las heridas que sufrió otro en la cara.
