El parque de Bomberos sigue sin personal y cerró 10 días en agosto

En octubre se cumplirá un año desde que el Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra, dependiente de la Diputación y que gestiona los parques de O Morrazo (Bueu), Vilagarcía, Ribadumia y O Porriño, aprobara el presupuesto para 2025 que incluye la contratación de 17 bomberos que ayudaría a paliar el conflicto laboral de la falta de plantilla que llevó a una huelga de varios meses y que obliga a seguir cerrando estas instalaciones y dejar a la comarca sin servicio. Nada se sabe desde entonces del expediente de contratación, ni su gerente Roberto Jorge Correa, informa al respecto.

Epasado sábado, una casa «okupada en Moaña resultó calcinada y el parque de O Morrazo estaba cerrado porque no se reunió el retén mínimo de tres bomberos, debido a bajas. El parque de guardia era el de O Porriño que ya no se desplazó y tuvo que hacerlo el Grupo Municipal de Emerxencias de Cangas.

En este mes de agosto el parque ha estado cerrado durante 10 días, nueve de los cuales totalmente, es decir 24 horas y el día 22 de manera parcial, hasta las 13:00 horas. Los días de cierre fueron el 1, 5, 9, 10, 17, 25, 26, 29 y el 30.

La diferencia con respecto a otros parques es que el Consorcio de Pontevedra no permite a sus bomberos hacer horas extras si sobrepasaron las 80 horas anuales y casi todos en el parque ya las han consumido. Pero el Consorcio tampoco saca adelante el expediente de contratación de los nuevos 17 bomberos, de los que 4 serían para O Morrazo, que aunque son insuficientes, según las fuentes consultadas, ayudarían a paliar en parte la situación. Tampoco se cumple con la bolsa de 13 sustitutos para los 4 parques, que las empresas deben de tener y que sólo tiene dos personas. Dicen que en Lugo, por ejmplo, el consorcio en esta provincia ya sacó la contratación de 37 bomberos, que sigue pendiente también en los consorcios de Ourense. y de A Coruña.

En el mes de julio, el parque también estuvo cerrado 10 días y entre enero y junio, ambos inclusive, hasta 80 días. En enero fueron 7, todo aprciales de unas horas; en febrero también 7, pero uno total; en marzo 9, todos parciales; en abril 13 de los que uno fue total y en mayo y en junio fueron 22 días en cada mes.

Evacuado por inhalación de humo en el incendio de su piso en San Roque en Cangas

Un vecino de Cangas ha sido evacuado ayer a un hospital de Vigo por inhalación de humo, aunque con síntomas leves, debido a un incendio que se declaró en su piso en la urbanización de San Roque en Darbo. El fuego comenzó en una freidora de aire y fue controlado perfectamente por los grupos de emergencias desplazados.Hasta el lugar acudieron Emerxencias de Cangas, Policía Local y Bomberos del parque de O Morrazo que en esta ocasión sí estaba operativo, no como el sábado por la noche con el incendio de una vivienda en Moaña que ardió por completo y a donde tuvo que acudir, para colaborar, Emerxencias de Cangas, al estar cerrado el parque de Castiñeiras.