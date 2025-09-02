Moaña firma el contrato de reforma de la piscina municipal

La Xunta de Goberno Local del Concello de Moaña rubricó ayer la adjudicación del contrato de reforma de la piscina municipal para que la empresa que ganó el concurso público, Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras SL, pueda iniciar lo antes posible los trabajos. La inversión asciende a 330.789 euros sin IVA y el plazo de ejecución será de 36 meses.

La actuación incluye la mejora de la eficiencia energética para el funcionamiento de la calefacción y el agua caliente de la instalación deportiva. En concreto la piscina y gimnasio público se dotará de dos calderas de biomasa con pellets. También se sustituirá el equipo actual de la deshumectadora por uno de mayor caudal y eficiencia. Se dotará de una instalación fotovoltaica con 68 módulos de paneles en el tejado.

Otras de las mejoras previstas incluyen pantallas digitales con información sobre los servicios de la piscina o la instalación de básculas conectadas a la wifi. En materia de movilidad y accesibilidad se adecuará un baño adaptado y se instalarán pictogramas para facilitar la orientación en el interior de las instalaciones a personas que sufran algún trastorno del espectro autista. Será la reforma más importante en esta instalación desde su construcción inicial.