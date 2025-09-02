El hórreo dónde se guarda el tesoro del gobierno.

Está situado en la Praza do Concello de Moaña. Lo había desmontado el gobierno para restaurar; ahora lo están montando de nuevo para guardar el secreto de las mayorías absolutas del BNG en Moaña.

El verdadero espectáculo de las Fiestas del Cristo

Bueno, ahora ya sabemos que el verdadero espectáculo de las Fiestas del Cristo no está en las atracciones ni en los espectáculos musicales, ni en las verbenas, sino en los momentos previos a la procesión del Cristo. Soy de los que piensan que se debía cobrar entrada. Pero , en serio, lo lamentable es que la política local esté a la altura de la nacional, con una crispación que debemos decirles que no la entendemos.

La educación en Salvamento Bueu

En Bueu, el Concello debería exigir a los trabajadores de salvamento un curso de buena educación, que no cuesta dinero.