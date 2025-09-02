Folclore y cine en el Festival Charaviscas de Domaio
REDACCIÓN
Moaña
El Festival Charaviscas celebró este fin de semana su 27ª edición como un referente de la música y el baile de tradición en Domaio. Por la noche actuaron las agrupaciones folclóricas de La Bañeza, Xistra de Coruxo y los propios integrantes de Charaviscas. El festival había arrancado el día anterior con la proyección de «La Elefanta del Mago».
