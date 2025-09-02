Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Folclore y cine en el Festival Charaviscas de Domaio

Una de las danzas tradicionales del sábado. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

El Festival Charaviscas celebró este fin de semana su 27ª edición como un referente de la música y el baile de tradición en Domaio. Por la noche actuaron las agrupaciones folclóricas de La Bañeza, Xistra de Coruxo y los propios integrantes de Charaviscas. El festival había arrancado el día anterior con la proyección de «La Elefanta del Mago».

