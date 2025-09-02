El FICBueu proyectará un total de 77 cortos durante 16 días de actividad

La decimooctava edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu proyectará un total de 77 cortometrajes a lo largo de 16 días en el que las proyecciones oficiales se completarán con una serie de actividades paralelas que incluyen unas jornadas sobre la música en el cine, coloquios, publicaciones como el Cuaderno FICBueu número 6 o el MiniFIC Bueu, con los cortos para los más jóvenes. El certamen arrancará este viernes con la proyección del último trabajo de Carla Simón, Romería –para la cual ya se han agotado las entradas– y finalizará el día 20, y fue presentado ayer en un acto en el Museo Massó al que asistieron el director de Agadic, Jacobo Sutil; el diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela; la concejala de Cultura de Bueu, Carmen García; y los directores del FICBueu Manuel Pena y María Ruiz-Falcó.

Pena destacó que de los 77 trabajos presentados al público un total de 43 de ellos serán estrenos en Galicia, y alrededor de un diez por ciento del total serán visionados por vez primera en España. La Sección Oficial, eje vertebrador del certamen, constará de 28 cortos, que podrán verde desde el lunes 8 al viernes 12 en dos sesiones (19 y 21.30 horas) en el Centro Social do Mar. También se mantendrá la Sección GZ_00 para cortos gallegos, la Sección Descubertas y las dos dedicadas a Escuelas de Cine, una de ámbito gallego y otra de ámbito internacional.

Jornadas de Música y Cine

En cuanto al bloque que denominó «de análisis fílmico», incluyó el Cuaderno FICBueu y como novedad una revista de crítica cinematográfica sobre las obras de la Sección Oficial. También entran en este apartado las Xornadas Cinematográficas de este sábado bajo el título de «Música e Cinema», y que incluyen un encuentro con profesionales, una clase magistral sobre las compositoras de bandas sonoras, una charla con Ana Pfaff y Ernest Pipó –montadora y compositor, respectivamente, de Romería– y una análisis sobre la música en la obra de David Lynch.

María Ruiz, por su parte, desgranó el MiniFIC, con proyecciones del 15 al 19 para los centros escolares, que estarán acompañados por unidades didácticas, dejando para el sábado 20 la Gala Escolas con el espectáculo «A feira das ilusións» y una proyección de cortos en familia. Además, destacó las acciones de carácter más social como la dotación de pictogramas para señalar los diferentes espacios, el uso de papel reciclado en materiales o el photocall orgánico realizado por la Asociación Cunchas e Flores. También el mantenimiento de la ludoteca –iniciativa puesto en marcha hace un par de años– para conciliar familia y eventos culturales.

Jacobo Sutil destacó la colaboración de la Xunta con el festival desde 2016 y su crecimiento exponencial desde entonces, apuntando asimismo la buena salud del audiovisual gallego, reflejado en la sección GZ_00 y en los tres cortos incluidos a mayores en la Sección Oficial. Jorge Cubela, por su parte, felicitó a los responsables del festival por su consolidación, a la vez que puso de manifiesto la cooperación entre administraciones (Xunta, Diputación y Concello), «todo un ejemplo en Galicia».

Carmen García, por último, apuntó a la «madurez» de un festival en el que la participación de la población de Bueu es importante, al igual que la de la gente que llega desde fuera del municipio. También aludió al hecho de iniciar el certamen con la proyección de Romería, con escenas rodadas en Cabo Udra.