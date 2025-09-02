Un encapuchado intenta llevarse abundante material de construcción de una casa en Cangas
La intervención de un vecino fue decisiva
La alerta de un vecino de Cangas impidió que un encapuchado se llevara abundante y costoso material de construcción de una casa en obras en el Camino Vello de San Roque en Cangas. El suceso ocurrió en la madrugada del lunes festivo en Cangas. El vecino vio como esta persona, con la cara cubierta, estaba acumulando material de la obra fuera de la vivienda con la supuesta intención de llevárselo después en un vehículo. La actuación del vecino gritando a esta persona provocó que huyera rápidamente. Cuando llegó la Policía Local comprobó que había entrado por una ventana y sacaba el material por la puerta.
Recientemente la Guardia Civil de Moaña también detuvo a un vecino por un robo de material de construcción de una casa en obras.
