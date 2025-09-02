El contraanálisis da por finalizada la contaminación en Banda do Río

La Consellería de Sanidade ha remitido al Concello de Bueu el resultado del contraanálisis realizado en la playa de Banda do Río después del episodio de contaminación sufrido la semana pasada. El documento confirma la finalización de la contaminación en el arenal el pasado viernes, con unos parámetros de enterococos intestinales y de escherichia coli mínimos, en torno a los 10 NMP por cada 100 mililitros. Los niveles están muy por debajo de los máximos permitidos, que se sitúan en los 500 por cada 100 mililitros y los 800, respectivamente.

El concello está ahora pendiente de recibir el nuevo informe solicitado a Aqualia, y prevé cerrar la contratación de una empresa externa para realizar una auditoría.