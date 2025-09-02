El contraanálisis da por finalizada la contaminación en Banda do Río
REDACCIÓN
Bueu
La Consellería de Sanidade ha remitido al Concello de Bueu el resultado del contraanálisis realizado en la playa de Banda do Río después del episodio de contaminación sufrido la semana pasada. El documento confirma la finalización de la contaminación en el arenal el pasado viernes, con unos parámetros de enterococos intestinales y de escherichia coli mínimos, en torno a los 10 NMP por cada 100 mililitros. Los niveles están muy por debajo de los máximos permitidos, que se sitúan en los 500 por cada 100 mililitros y los 800, respectivamente.
El concello está ahora pendiente de recibir el nuevo informe solicitado a Aqualia, y prevé cerrar la contratación de una empresa externa para realizar una auditoría.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Trabajadoras y jóvenes de Cangas, plantadas en Vialia por Monbus
- Buscan nuevo hogar para Dante, que vivía encerrado en una habitación en Cangas
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Arde una casa «okupada» en Moaña
- Cangas, con un Cristo orgulloso y marinero
- Las carabelas, en las playas de Cangas
- Cangas se enciende bajo la lluvia