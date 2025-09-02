El Concello de Cangas auditará, a través de una empresa, el saneamiento de la red local

El Concello de Cangas adjudicó por un importe de 15.000 euros la auditoría de saneamiento a la única empresa que se presentó al concurso. El objetivo es localizar las infiltraciones de pluviales en las tuberías de saneamiento. Ya hay establecido un cronograma de los trabajos, que está diseñado como una guía flexible, asumiendo que los recursos necesarios (personal técnico, equipos de medición y otros) está disponibles. Está previsto que los trabajos se realicen en cuatro semanas.

Vertido en el río Orxas. | G.Núñez

En la primera semana se realizará el análisis preliminar y la planificación del trabajo de campo. El objetivo de esa semana es comprender el sistema en su totalidad y definir la estrategia de inspección. En la denominada Fase 0 se realizará una recopilación y estudio de la documentación existente (planos de la red, informes previos, datos de población) análisis de la topografía y del entorno físico (proximidad al mar y ríos) y primera aproximación. En la Fase 1 se trabajará en la definición de los límites de las cuencas vertientes y las subcuencas, división de la red en sectores manejables y selección preliminar de los puntos de control para cada sector. En la Fase 1/2 los trabajos a realizar son el cierre de la sectorización y listado definitiva de puntos de control, preparación de la logística para la inspección del campo (equipos, rutas y permisos que fueran necesarios).

Vertido en el río Saiñas. | Gonzalo Núñez

En la segunda semana se realizarán trabajos de campo y recogida de datos. En esta semana se centrará la inspección sobre el terreno para obtener datos reales del estado de la red. Los trabajos consistirán en la visita sistemática a los puntos de control definidos; medición in situ, estimación de caudales (en tiempo seco), toma de muestras, análisis organoléptica y visual y registro fotográfico y toma de notas detalladas de cada punto. En el tercer día de la Fase 3 se finalizarán las inspecciones de campo y se organizará la primera revisión de los datos recopilados.

En la tercera semana tendrá lugar el análisis de los datos e inspección focalizada. El foco pasa de la recogida de datos a su interpretación para identificar las áreas más problemáticas.

En la Fase 3 se realizará un análisis comparativo de los datos de todos los sectores, identificación de puntos con caudales anómalos, baja concentración de contaminantes u otras evidencias de dilución, generación de un mapa o un listado priorizando las zonas con mayor sospecha de infiltración.

En la Fase 4, que se denomina inspección detallada de las zonas afectadas, se desplegarán los equipos para una inspección más exhaustiva en las zonas seleccionadas (inspección con cámaras de televisión, pruebas de humo, etc). Un recorrido a pie detallando los tamos del colector afectados, identificación de puntos concretos de entrega de agua (pozos con fugas, acometidas rotas).

Un diagnóstico final del estado de la red y medidas correctoras

En la semana 4 se realizará la denominada Fase 5. En ella, las tareas a realizar serán las de análisis de los resultados de la inspección detallada en la fase anterior . Definición de las actuaciones correctoras necesarias (sellado de las untas, reparación de tuberías, renovación pozos). Estimación de costes y priorización de las medidas según su urgencia y efectividad. Redacción del documento final de la auditoría incluyendo metodología seguridad, resultados de cada fase, diagnóstico final del estado de la red y plan de medidas correctoras priorizando y elaborado y entrega del informe de la auditoría.Entre las consideraciones adicionales están las climáticas, que consisten las inspecciones para detectar infiltraciones son más efectivas si se realizan en tiempo seco para poder contrastarlos datos con periodo de lluvia; flexibilidad: el cronograma es una guía y comunicación: una reunión semana.