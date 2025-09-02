Chapela pide que la subasta de As Lagoas no sea para turistas

El edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, ha solicitado al gobierno local que la subasta de la parcela municipal de As Lagoas que tiene previsto hacer, establezca en sus bases «que esas viviendas solo puedan ser empleadas para primeras residencias». El concejal ha mostrado sus dudas sobre este proyecto, y ha pedido que se informe del mismo y de otros similares en las comisiones.

Chapela aplaudió que se establezca un precio máximo en esas futuras viviendas, «teniendo en cuenta que se trata de suelo público y debe servir para el bienestar de los vecinos», pero también cuestiona que «en ningún lado se aluda a que solo se puedan emplear como primera residencia». Por ello, alerta de que «podríamos encontrarnos con que estemos regalando pisos a personas de fuera que compren una casa de veraneo». Pide que se marque esa restricción en el pliego de condiciones. «Es fundamental que una parcela pública sirva a los intereses de nuestra población», sentencia.