Cangas vivió su festivo

El lunes del Cristo se vivió en la calle, poco importaron los chubascos, más frecuentes por la tarde, para que, sobre todo, las familias con niños disfrutaran de los festejos en las atracciones y barracas instaladas en las dos alamedas, junto al puerto y en Ojea, que estuvieron abarrotadas de público y en las que dejaron las primeras nóminas. Sí que la inestabilidad, con temperaturas bajas, vaciaron un poco más las terrazas de hostelería y no se vio tanto ambiente de fiesta como otros años cuando el calor de este final de verano invitaba a salir y la imagen era a rebosar.

Gente, ayer, abarrotando las atracciones en la alameda. | G.N.

La jornada de ayer, después de una noche de verbena tras una gran tirada de fuegos, estuvo muy marcada también por el espíritu religioso de estas fiestas. Los fuegos, lanzados desde el muelle, generaron buenos comentarios. Fueron 15 minutos de luces en el cielo con novedades en los fuegos de altura, con tres fases de explosión, y muy ruidosos. Si alguien en la otra punta del pueblo no sabía que a esa hora se lanzaban, se dio por enterado .

Cantante de Orquestra Principal en la verbena del domingo en Castelao. | / Fdv

Ayer fue el lunes del Cristo, pero estaba dedicado a la Virgen del Carmen y se celebró misa solemne en su honor en la excolegiata, oficiada también por el párroco, Severo Lobato, para quien serán sus últimas fiestas en la parroquia. Pronto dejará Cangas para seguir su apostolado por otros derroteros del estudio de la Teología,y para pronto se espera a su sustituto, el hasta ahora párroco de Betanzos, Santiago Pérez. La iglesia estuvo llena de feligreses, que volvieron a caer rendidos ante las imponentes imágenes del Cristo y del Carmen, tan bien adornadas por sus respectivas cofradías, pero también de otros no tan devotos pero rendidos también a la riqueza patrimonial y artística de este templo. La Banda Belas Artes intentó ofrecer su esperado concierto en el atrio, lo intentó y lo intentó pero la lluvia no le dio tregua y los músicos se tuvieron que refugiar en la Casa da Xuventude.

Espectáculo pirotécnico del domingo en el muelle. / Fdv

Por la tarde, la banda gallega Mondra realizaba sus ensayos en el palco de Ojea, como preámbulo a lo que sería el plato fuerte de la noche. La verbena, en Vincenti, estuvo animada Grupo Gin Toni´s y como Dj para cerrar la noche en Ojea, Nich Marino. Hoy martes, actúan The Resacas (22:00) y el Dj Hugo Martínez (24:00).