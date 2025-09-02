Bueu destina más de 200.000 euros a su Plan de Subvenciones, que será por dos años

El Concello de Bueu destinará más de 200.000 euros a su Plan Estratéxico de Subvencións, un documento que está acabando de perfilar para aprobarlo en los próximos días por resolución de Alcaldía, y que tendrá una vigencia de dos años (200.000 euros en cada uno de ellos). El plan recoge las ayudas municipales a los diferentes colectivos –sociales, educativos, deportivos o culturales–, tanto las que se aportan de forma directa como las que entrarán en un proceso de concurrencia competitiva.

De hecho, la próxima aprobación de este plan permitirá acelerar la tramitación para estas últimas, con las ayudas deportivas y culturales como principal eje de las mismas. Aquí la principal novedad será que el gobierno local incrementará su aportación en unos 12.000 euros. De este modo, se destinarán 30.000 euros para actividades culturales (antes eran 25.000) y 6.000 más para las escuelas de música. En el apartado deportivo serán 40.000 euros para financiar actividades (anteriormente eran 35.000) y otros 5.000 para desplazamientos de clubes de ámbito nacional. Además, se creará una nueva línea de ayudas a deportistas individuales que compitan a nivel nacional o internacional, dotada con 2.500 euros.

La otra novedad será el aumento de la cuantía en los premios Johán Carballeira, tanto de Poesía como de Xornalismo, que pasarán, de este modo, de recibir 1.500 euros cada uno de ellos, a hacerlo con 2.500 euros. El resto de líneas se mantendrá igual, con idénticas aportaciones a las consignadas en 2024. Será el caso de las Anpas, con las ayudas a comedores y el Plan Madruga, dotados con 30.000 euros. También se incluyen aquí 10.000 euros para emergencia social, 9.000 euros para la Protectora de Animales, 6.000 euros para Os Galos, 9.000 euros para las Alfombras Florales, 6.500 para el concurso de Entroido, 18.000 euros para el FICBueu y 1.500 para el Premio Otero Baena en 2025 (en 2026 no habrá convocatoria).

La celebración de regatas de ACT y de la Liga Galega de Traíñas contará con una cantidad en torno a los 30.000 euros, y se estudia si la dotación del concurso de corales y del de decoración navideña se situará en esta línea o se escogen otras vías de financiación.

La aprobación del Plan Estratéxico de Subvencións, explica el edil Xosé Leal, permitirá poder sacar las bases de las ayudas de Cultura y Deportes con los presupuestos prorrogados «y comenzar a tramitarlos antes de los nuevos presupuestos de 2025, en los que se incluiría el resto de subvenciones nominativas». Las ayudas, añade, se unen «a las ya otorgadas en especies, con la utilización de los espacios públicos sin que se abone ninguna tasa».