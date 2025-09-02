Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bandera roja en la playa de Nerga por un banco de carabelas portuguesas

Desde el el pasado fin de semana ondeaba la enseña amarilla de precaución en este arenal y en los de Liméns, Rodeira, Areabrava y Menduiña al aparecer salpicadas por ejemplares muertos

Ahora se prohíbe el baño

Carabelas aparecidas en la playa de Nerga, en Cangas

Carabelas aparecidas en la playa de Nerga, en Cangas / Fdv

Cristina González

El Concello de Cangas ha izado la bandera roja en al playa de Nerga después de queen la mañana de este martes, y como en otros puntos de las Rías Baixas, apareciera un banco importante de carabelas portuguesas, una medusa cuya picadura es muy dolorosa y posee un veneno que puede provocar serios daños al ser humano y también a los animales. Las medusas aparecieron tanto en la arena como en el mar.

Ya el pasado fin de semana, el equipo de Salvamento en playas izó la bandera amarilla, de precaución, por carabelas portuguesas muertas en esta playa y en Rodeira, Liméns, Areabrava y Menduiña. pero ahora el izado ha sido de bandera roja, en principio en Nerga al detectar ejemplares vivos, coimo también ocurrió el lunes en Sanxenxo. Protección Civil no descarta que durante la tarde se icen más rojas en otros arenales de Cangas, en donde se pide que a las personas que no se bañen y que extremen las precauciones si van con perros a la arena.

Desde el Concello de Cangas ruegan a los vecinos y visitantes que se extreme la precaución en todos los arenales de la ría de Vigo, ya que la presencia de estas medusas podría extenderse al resto de las playas . La alcaldesa, Araceli Gestido, agradece la colaboración y recuerda "a importancia de respectar sempre as indicacións de salvamento".

