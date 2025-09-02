Un banco de carabelas portuguesas invade Cangas

El Concello de Cangas ha izado la bandera roja en las playas de Nerga y Liméns después de que en la mañana de este martes y como en otros puntos de las Rías Baixas, apareciera un banco importante de carabelas portuguesas, una medusa cuya picadura es muy dolorosa y posee un veneno que puede provocar serios daños al ser humano y también a los animales.

Las medusas, que se caracterizan por su color morado azulón y una especie de aleta dorsal de ahí su nombre de carabela, aparecieron en una cantidad importante, tanto en la arena como en el mar. Protección Civil señala que el banco de medudas está metido entre los polígonos de bateas y acaban en las playas.

Bandera roja por medusas en Liméns. / G.N.

Ya el pasado fin de semana, el equipo de Salvamento en playas de Cangas izó la bandera amarilla, de precaución, por carabelas portuguesas muertas en estas dos playas, además de en el arenal urbano de Rodeira, Areabrava, en O Hío; y Menduiña, en Aldán. Pero ahora el izado ha sido de bandera roja, en un primer momento la bandera ondeó en Nerga y luego también en Liméns, al detectar ejemplares vivos, como también ocurrió en Sanxenxo, en donde las carabelas ya llegaron a las playas de este municipio en la ola de calor y en donde está izada la bandera roja desde el lunes en Montalvo y este martes se extendió a las de Areas, Silgar y Canelas, ésta última ya estaba con bandera amarilla.

Socorrista ayer con medusas en Nerga. / Gonzalo Núñez

Protección Civil de Cangas no descartaba por la mañana que durante la tarde se izaran más banderas rojas en otros arenales de Cangas, en donde se pide a las personas que no se bañen y que extremen las precauciones si van con perros a la arena. Se salva que el banco de estas medusas empezó a llegar en estos días de lluvia lo que ha vaciado las playas de bañistas, aunque sigue habiendo usuarios que aprovechan cualquier momento de cielo despejado para bajar a la arena, incluso bañarse o pescar.

Pescadores ayer en la orilla de Nerga. / Gonzalo Núñez

Desde el Concello ruegan a los vecinos y visitantes que se extreme la precaución en todos los arenales de la ría de Vigo, ya que la presencia de estas medusas podría extenderse al resto de las playas. La alcaldesa, Araceli Gestido, agradece la colaboración y recuerda «a importancia de respectar as indicacións de salvamento».

Bandera roja, ayer, en Nerga. / GONZALO NUÃEZ

Hasta media tarde, los socorristas de Bueu y de Moaña no habían detectado medusas en sus playas, tal y como trasladaron las concejalas del área Silvia Carballo y Dolores Chapela, respectivamente, aunque a última hora Carballo confirmó la aparición de dos en Lagos, una de las playas con bandera azul de Bueu y con salvamento. En Moaña, los socorristas, que están operativos hasta el 17, se reparten entre O Con y A Xunqueira.