La asamblea traslada calma en el Barrio das Flores

La asamblea de vecinos y propietarios del Barrio das Flores de Cangas trata de poner sosiego a la situación provocada por una vecina que criticó el comportamiento del gobierno, al negarse a invertir dinero en el arreglo del vial que lo cruza, por ser de propiedad privada. Hablaba también de un enfrentamiento vecinal que la asamblea descarta con rotundidad. Piden que no se de pábulo a comunicaciones que puedan recibir de cualquier persona que hable «no noso nome sin ostentar a representación dos veciños e decidida en asemblea e que no seu caso será comunicada a eses medios coas sinaturas dos asistentes».

Esta asamblea agradece que se hable con los representantes verdaderos del barrio, nombrados en asamblea, que, por otro lado, son los interlocutores que están contactando con el gobierno municipal para tratar de resolver los problemas. Desmienten, también, que las casas del barrio se construyeran en régimen de cooperativa.

Los representantes de la asamblea continuarán reuniéndose con los del gobierno local con el propósito de encontrar soluciones, que no son fáciles. Y es que los vecinos del barrio quieren que el Concello de Cangas se haga cargo del arreglo del vial y se coloquen espejos, pero el gobierno local no puede asumir ese gasto porque se trata de una urbanización privada. La ley prohibe invertir dinero público en propiedades privadas.

Y esta situación no es similar en absoluto a los casos de Nazaret y O Forte. Hay que tener en cuenta que los viales sobre los que se asientan estos dos barrios son públicas. Otra cosa diferente es que después el Concello regule en ellos las zonas de aparcamiento o se otorgue o no la categoría de peatonal.

Además, el Concello de Cangas pone una serie de requisitos a los propietarios de las viviendas del Barrio das Flores, entre ellas que deben ceder parte de sus propiedades para poner aceras e incluso exige que antes de la cesión del vial al Concello, los vecinos lo reparen.