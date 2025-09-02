El sector mejillonero de O Morrazo vivió con incertidumbre el final del mes de agosto, tras un cierre en cadena entre el 21 y el 25 del pasado mes de todos los polígonos en los que trabajan los bateeiros de la comarca. Desde ayer por la mañana, sin embargo, los biólogos del Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia) permitieron la extracción de producto la ría de Vigo tras la remisión de la toxina. Ayer mismo formalizaron en su informe la apertura, repentina, de una decena de sectores. Los productores con su puerto base en Moaña, Domaio y Vilaboa pudieron ya poner en el mercado bivalvo de todos los polígonos de la ensenada de San Simón así como cuatro sectores a este lado del estrecho de Rande, entre Domaio y el frente de Cangas. Solo en Liméns y Nerga se mantienen todavía los cierres.

Así las cosas ayer ya se cargaron al menos cuatro camiones de unas 20 toneladas cada uno entre A Mosqueira y Domaio con destino al sur de Italia. Desde el sector explican que cuentan con mucho producto para esta campaña y con buen tamaño y vaticinan que a lo largo de los próximos días el movimiento será mayor en los muelles superando esas 80 toneladas diarias de envío al extranjero.

La apertura de 10 polígonos inicia la exportación de mejillón en la ría de Vigo. / G. Núñez

En las primeras horas tras la reapertura se descargaron los sacos que habían sido ya llenados y colgados de las bateas durante los días del cierre.

Peor está la situación en los polígonos de Aldán y Bueu, cerrados desde el 21 y el 22 de agosto respectivamente y que ayer seguían todavía afectados por la toxina sin que de momento su bivalvo pueda ser descargado para vender.