El viaje de «Pía» por un hogar: de Málaga a Moaña y a Madrid

Moaña se vuelca con las adopciones de animales y desde hace varios años organiza en apoyo a la Protectora do Morrazo, que tiene su refugio en Broullón, dentro de este municipio, aunque su ámbito es comarcal, la Feria das Adopcións. La de Morrazo ejerce de anfitriona y en esta última edición, que se celebró sábado y domingo, participaron hasta 16 protectoras. «Pía», una perrita mestiza que llegó a la Protectora junto a otros cuatro animales procedentes de la perrera de Málaga que había pedido ayuda por el colapso de su centro, encontró ayer nuevo hogar en Madrid. Fueron dos habituales colaboradoras de la Protectora que se acercaron a visitar la feria y decidieron adoptarla.

Participantes con perros | / Fdv

Ayer fue el día grande de la feria, con el paseo, por la tarde, de los animales -entre 20-30, desde los puestos en la zona del palco hasta A Xunqueira, antes del inicio del desfile de los animales en adopción. Había 18 perros de la Protectora do Morrazo, 3 de otra protectora y otros 3 de una tercera, además de un gatitito con un ojo malo de la protectora Respeta de Marín. Fueron subiendo uno a uno al palco para mostrarse con el fin de encontrar una familia. «Subieron todos muy tranquilos, como si ya supieran a lo que iban, a buscar casa», señalan en la Protectora que destacan que muchos de los ejemplares eran «abuelitos».

Otros perros en adopción. / Fdv

La lluvia restó participación, pero quienes fueron ayudaron con donaciones de pienso y comida húmeda para animales.